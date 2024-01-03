Мир 03 января 2024, 01:52 «Украину продали давно». В Одессе женщины напали на деда из-за правды о ситуации в стране «РВ»: в Одессе набросились на деда после слов, что Украина продалась США РИА «Новости»

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Пенсионерки-националистки набросились в автобусе на пожилого мужчину после его слов о том, что Украина продалась США. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Украину продали давно!» — заявил он.

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В ответ обозленные женщины стали его оскорблять, в том числе с употреблением нецензурной лексики, а также угрожать. Они не прислушались к его словам о том, что Украина перестала быть самостоятельной, зависит от американцев и англичан. Разборки произошли в Одессе.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что националисты в Одессе провели памятную акцию в честь дня рождения Степана Бандеры. На нее пришли 15 человек.

Еще раньше, весной этого года, один из одесситов поплатился за проявленное им неуважение к идеологу украинского национализма, которого он раскритиковал во время телефонного разговора. В итоге Приморский суд Одессы приговорил его к двум годам условно за непатриотичные разговоры, а также обязали изучить «правильную» литературу. При этом обвинение запрашивало для него три года реального срока лишения свободы.