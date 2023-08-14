Мир 14 августа 2023, 12:34 Украину призвали забыть про Крым ради завершения конфликта Консультант Госдепа Люттвак: Украине надо забыть о Крыме для окончания конфликта РИА «Новости»

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Киевскому режиму необходимо отказаться от идеи возвращения Крыма, чтобы прекратить конфликт с Россией. Таким мнением поделился в эфире канала РБК политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак.

Он отметил, что инфраструктура Украины страдает ежедневно. По словам Люттвака, для киевского режима это хорошая причина, чтобы завершить противостояние с Россией.

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«Чтобы закончить конфликт, им необходимо забыть о Крыме», — подчеркнул консультант Госдепа.

Украине не удастся вернуть полуостров, но страна сможет сохранить независимость и возможность принимать самостоятельные решения, в том числе о присоединении к НАТО, указал американский эксперт.

Люттвак добавил, что решение об урегулировании кризиса должно быть простым. Необходимо прекратить огонь, привлечь тысячи экспертов для контроля за плебисцитами в новых регионах РФ и провести эти плебисциты, пояснил консультант Госдепартамента.

Запад может вынудить киевский режим перейти к мирному урегулированию, прекратив помощь, заявил американский эксперт. Для тех же целей можно использовать антироссийские санкции, подытожил Люттвак.

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает неотъемлемость Крыма как части России. В связи с этим сенатор назвала ничтожным мнение украинского лидера о мирных переговорах.