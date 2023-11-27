27 ноября 2023, 12:21
Украину призвали забыть об утраченных территориях
Дипломат США Хаас: Украине придется забыть об утраченных территориях
Украине придется смириться с утратой территорий, так как они уже не вернутся в состав страны. Такое заявление сделал экс-президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью телеканалу CNN.
Американский дипломат посоветовал украинским властям сосредоточиться на сохранении оставшихся земель. Он подчеркнул, что из-за отсутствия успехов ВСУ западные страны сократят поддержку.
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«Идея, что Украина вернет 20% территории, которые сейчас принадлежат России, призрачна», — добавил Хаас.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что поводом для окончательного поражения Украины станет бюджетный кризис в Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу придется сократить военную помощь для ВСУ.
До этого Соскин отметил, что ближайшее будущее правительства президента Украины Владимира Зеленского будет довольно печальным. Это связано с тем, что от страны отвернутся все больше союзников, сообщили «Известия».
США
Украина
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