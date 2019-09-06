Украину призвали оживить «нормандский формат»

«Мы надеемся, что новое руководство Украины откроет новую главу в этом разговоре», — заявил он.

Помпео обратил внимание на свой оптимистичный настрой. Госсекретарь верит, что президент Украины Владимир Зеленский даст новый толчок мирному процессу.

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США намерены помочь в поиске правильных решений по этому вопросу, отметил дипломат. Помпео надеется, что в итоге Америка найдет их. Пока Штаты делают все возможное для достижения этой цели.

Кроме того, дипломат обратился к России. Именно Москва, по его словам, должна сделать шаги для деэскалации конфликта. В том числе, нужно вернуть на родину сотрудников ВМС Украины, задержанных за нарушение границы.

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины — завершилась 3 сентября в Берлине. Дата очередного саммита в формате «нормандской четверки» пока не озвучена.