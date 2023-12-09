09 декабря 2023, 10:50
Украину призвали отменить важное решение Зеленского
Конгресс США призвал Киев снять запрет на усыновление украинских детей
В американском конгрессе представили резолюцию, призывающую власти Украины отказаться от запрета на усыновление детей гражданами США, который они наложили в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Палаты представителей.
«Международное усыновление является полезным способом объединить детей, которые нуждаются в родителях, с семьями, готовыми открыть свои дома и сердца», — отметили авторы резолюции.
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Член Палаты представителей США Крис Смит выразил мнение, что вернуть практику усыновления детей американцами входит в интересы самой Украины во время вооруженного конфликта с Россией.
«Мы, члены Палаты представителей, обращаемся к правительству Украины с просьбой пересмотреть принятое ранее решение и изменить его в пользу размещения украинских детей в американских семьях», — добавили они.
С 2021 года в России также действует «закон Димы Яковлева», который запрещает гражданам США усыновлять детей из России.
США
Украина
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