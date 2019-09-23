Украину призвали отказаться от планов вступить в НАТО

Украина решит вопрос с Донбассом ради вступления в НАТО Подробнее

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» отметила, что Украину не ждут в НАТО. Между тем, репутация Киева страдает от постоянных разговоров о вступлении в альянс.

«Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить ПДЧ (план действий по членству в НАТО — прим. ред. „Утро.ру“). Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит», — заявила Верещук.

По ее мнению, Украина должна последовать примеру Финляндии, которая не является членом блока, но поддерживает отношения с альянсом не хуже его действующих участников.

«Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией», — заключила соратница президента Украины Владимира Зеленского.