17 февраля 2024, 16:33
Украину призвали одуматься и забыть о Крыме
Польский генерал Скшипчак: Украина не вернет Крым и может потерять больше земли
Нехватка военнослужащих и вооружений поставила крест на планах Украины вернуть в свой состав Крым. Более того, страна рискует потерять еще большее количество территорий. Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.
Он пояснил, что ВСУ сейчас отошли от полуострова на расстояние более 100 километров в результате неудачного контрнаступления, а с учетом перехода в оборону проведение этой операции невозможно.
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«Во-первых, у них нет солдат для создания новых формирований, которые могли бы провести такую операцию. Во-вторых, они утратили военный потенциал, который позволил бы победить российскую армию, которая имеет преимущество и стратегическую инициативу», — заявил Скшипчак.
Отставной генерал добавил, что одобряет решение украинского командования перейти в оборону. Это позволит сохранить территории, которые пока остаются под контролем Украины.
«Они должны стать реалистами для полной оценки ситуации. Перспектива военного возвращения Крыма отошла на второй план из-за того, что сейчас происходит на фронте», — добавил военный.
По его словам, выходом из сложившейся ситуации может стать «корейский сценарий» с отведением войск и созданием демилитаризованной зоны. В противном случае конфликт продолжится, но ни одна из сторон своей цели не достигнет.
Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным заявил, что чиновники и военные США, говорившие о шансах Украины вернуть Крым, не понимают реальной ситуации. По мнению журналиста, такое мнение мог озвучить ребенок, который еще не до конца осознает окружающую его реальность.
Крым
ВСУ
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