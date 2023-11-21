Мир 21 ноября 2023, 18:57 Украину призвали начать переговоры с Россией, чтобы избежать экономического кризиса в Европе

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Основатель и президент французского фонда «За мир между народами», внук первого президента Франции Шарля де Голля — Пьер де Голль в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что Украине необходимо начать переговоры с Россией, чтобы избежать развития экономического кризиса в Европе.

По его словам, французы начали понимать, что этот конфликт создает большой и глубокий экономический кризис.

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«Сейчас нужно заниматься миром. В марте 2022 года было много попыток вести переговоры — в частности, израильский вице-президент Беннет занимался этим. Была также инициатива президента Турции. Все эти попытки были прекращены», — добавил Пьер де Голль.

Он также подчеркнул, что Украина нуждается в восстановлении, а Европа — в мире.