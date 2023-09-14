Мир 14 сентября 2023, 17:13 Украину призвали кардинально изменить ход конфликта с Россией Экс-советник Кучмы указал на неспособность Украины выдержать российские удары РИА «Новости»

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Украине не удастся пережить конфликт с Россией, ход которого необходимо менять кардинальным образом. На это указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Украина не в состоянии выдержать такое. <…> Идет просто тяжелейший обмен ударами», — подчеркнул он.

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Соскин призвал кардинально изменить ход конфликта. Он напомнил, что страна столкнулась с демографическим кризисом, поскольку миллионы украинцев попросту сбежали за рубеж, а рождаемость фактически сошла на нет.

Экс-советник Кучмы отметил, что чем дольше длится противостояние, тем большие разрушения ждут Украину. В итоге выиграют Польша, страны Прибалтики и США.

«Все выигрывают, а кто в проигрыше? Украина», — заключил он.

Соскин также предупредил о возможной революции, которую устроят на Украине. Он допустил, что люди выйдут на улицы уже зимой.