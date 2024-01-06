Мир 06 января 2024, 15:39 Украину призвали к подготовке к новой серии российских ударов Бывший замминистра Украины Тука: Россия сохранила силы для следующих ударов Пресс-служба Минобороны

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Ракетные запасы России и расширенный объем производства снарядов военно-промышленного комплекса страны позволят армии нанести новые удары по Украине. Об этом в эфире YouTube-канала «Фабрика Новин» заявил бывший заместитель министра украинского правительства Георгий Тука.

Он подчеркнул, что не верит заявлениям различных экспертов, которые объявили об истощении ракетных запасов России и о том, что теперь стране необходимо время, чтобы произвести новые снаряды.

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«Я считаю, мы должны быть готовы каждый день к подобным последствиям», — заявил Тука, комментируя серию атак, которые произошли на территории Украины в первую неделю 2024 года.

Министерство обороны России объявило, что с 30 декабря по 5 января войска нанесли 41 групповой и один массированный удары по военной инфраструктуре Украины. В ведомстве заявили, что в ходе атак ВСУ потеряли центры принятия решений, оружейные арсеналы, базы и пункты дислокации. Также ракеты попали в предприятия военно-промышленного комплекса страны и мастерские по ремонту бронетехники.