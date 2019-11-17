Украину призвали извлечь уроки из инцидента в Керченском проливе

Украинским властям необходимо сделать для себя определенные выводы после провокации и задержания своих кораблей в Керченском проливе. Возвращение судов позволит начать восстанавливать добрососедские отношения Киева и Москвы. Такое заявление сделал вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

Названа дата передачи Украине задержанных военных кораблей Подробнее

По его словам, передача кораблей обратно Украине — «правильный и выверенный жест». Такой шаг позволит постепенно наладить взаимоотношениях двух «братских» народов.

«Российская Федерация всегда демонстрировала Украине готовность к диалогу, к полноценному сотрудничеству. Мы надеемся, что это станет уроком для украинской стороны и больше никто не отдаст преступных приказов», — сказал Бобков РИА «Новости».

Он отметил, что возвращение судов также поспособствует снятию напряженности и конфликтности, которая наблюдается между Россией и Украиной.

Ранее в пограничном управлении ФСБ РФ по Республике Крым сообщили, что буксир «Яны Капу» и малые бронированые артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» вышли из порта Керчи. Суда должны передать Киеву 18 ноября.

Украинские корабли были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Суда нарушили границы страны, а экипажи не реагировали на требования российских пограничников и совершали опасные маневры. В итоге корабли отправили на стоянку в Керчь. Моряков отпустили 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.