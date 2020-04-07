Украину призвали изменить новый закон о рынке земли

Нимченко подчеркнул, что МВФ и Всемирный банк отказываются принимать редакцию нового закона.

«Я думаю, что не воспринимают и Международный банк, и МВФ не воспринимает, и те частные кредиторы, которые содержат государство Украина на сегодняшний день, начиная с прошлого года, как это было», — отметил депутат.

Ранее граждане Украины вышли на протесты против земельной реформы.