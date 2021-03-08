Украину призвали готовиться к разрыву дипотношений с Россией

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал Киев готовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой. Об этом он заявил в эфире телеканала «Еспресо».

«Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», — отметил он.

Если до этого дойдет, Чалый предложил обратиться к третьей стороне и попросить ее выступать в роли посредника между Москвой и Киевом. Он считает, что она могла бы также представлять позиции Украины по консульским вопросам.

Отношения России и Украины стали напряженными после референдума в Крыму в 2014 году. По его итогам большинство жителей высказались за присоединение полуострова обратно к России. Кроме того, ситуация в отношениях стран ухудшилась на фоне ситуации в Донбассе — Киев не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны.

Москва неоднократно отрицала все объявления. В Кремле подчеркивали, что Россия не принимает участия во внутриполитическом конфликте на Украине. Кроме того, власти не раз подчеркивали, что заинтересованы в преодолении политического и экономического кризисов Украины.