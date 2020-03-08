Украину призвали готовиться к политическому коллапсу из-за Зеленского

Реформы Порошенко обесценили госслужбу. Отчаянные попытки Зеленского набрать министров в правительство — это «апофеоз демонтажа государственного управления». Украине надо начать готовиться к жизни после коллапса.

«Профессионалы в массе своей уже не хотят связываться с этой жижей, которую по инерции называют государством. Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом», — приводит издание «Главред» слова руководителя политических программ Украинского института будущего Юрия Романенко.

Он добавил, что влияние олигархов на украинскую власть никуда не исчезло и любого могут «начать поливать грязью со всех медийных стволов». По мнению Романенко, президент Украины уже упустил время для реформ, которые бы сделали работу государственных институтов эффективной. Собеседник сравнил ситуацию с отставками украинского правительства с «плясками теней угасающего костра».

На этой неделе на Украине сменилось правительство. Новый состав Кабмина Рада утвердила 4 марта. В кресло премьера вместо Алексея Гончарука сел Денис Шмыгаль.