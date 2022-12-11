Мир 11 декабря 2022, 15:28 Украину призвали бомбить парады Победы 9 мая Французский генерал в отставке Яковлефф предложил ВСУ бомбить парады в России на 9 мая РИА «Новости»

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Украинским военным необходимо бомбить парады Победы на 9 мая в честь даты завершения Великой Отечественной войны. Об этом в эфире телеканала LCI заявил французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф.

«Украинские военные могут совершить более символические атаки, чем делали ранее. Например, объявить свой военной целью ближайший парад в Москве и выстрелить в середину марширующих батальонов», — сказал он.

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Ранее Яковлефф уже отличился неоднозначным высказыванием, предложив регулярным войскам НАТО принять полноценное участие в боевых действиях против российских подразделений на Украине.

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Читатели французского издания Boulevard Voltaire восприняли идею Яковлеффа об отправке войск НАТО на Украину как сумасшедшую и предложили отставному военному самому лично отправиться в зону боевых действий.

Британское издание The Times сообщало, что администрация президента США перестала ограничивать ВСУ в обстрелах российских территорий.

В Вашингтоне поставили условие, чтобы украинские войска следовали положениям Женевские конвенции и соблюдали законы ведения войны.