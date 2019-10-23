Украину признали беднейшей страной Европы

В рейтинге фигурируют 42 страны. В 16 из них покупательная способность на душу населения выше среднего, а в 26 — ниже. Украина занимает последнее место.

Жители Европы в среднем тратят 14 739 евро на человека в год. На первом месте рейтинга — Лихтенштейн с цифрой 67 550 евро. На втором — Швейцария (42 067 евро), на третьем — Люксембург (35 096 евро). Покупательная способность украинцев, по данным Growth from Knowledge, — 1 830 евро в год на человека.

Уточняется, что покупательная способность — это доход человека после вычета налогов и благотворительных взносов, включая любые полученные государственные пособия.

Ранее о бедности Украины сообщал Всемирный банк. В организации отметили, что темпы экономического роста в этой стране остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран.