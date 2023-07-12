Мир 12 июля 2023, 01:48 Украину примут в НАТО по упрощенной системе НАТО согласился на упрощение процесса вступления Украины в блок РИА «Новости»

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Страны-участницы Североатлантического альянса приняли программу военной поддержки украинской стороны и создание Совета Украина — НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в ходе пресс-конфиренции по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе, передала газета «Известия».

В материале сказано, что страны НАТО договорились упростить процесс вступления украинской стороны в блок — первый этап процедуры Киев может пропустить. Кроме того, западные союзники намерены непрерывно помогать киевскому режиму.

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«Это включает пакет практической поддержки, который позволит достичь полной совместимости украинских и натовских войск, создание Совета Украина — НАТО, а также решение отменить план действий по членству», — заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Киев пригласят в блок, как только государство выполнит все условия. Страны-участники альянса нацелены на победу Украины в вооруженном конфликте, чтобы принять ее в свои ряды.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украину не приняли в НАТО из-за провального контрнаступления ВСУ. По его словам, отсутствие приглашения в альянс грозит деморализацией украинских солдат.