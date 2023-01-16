Мир 16 января 2023, 04:10 Украину превратили в «лабораторию» для испытаний оружия Запада — СМИ CNN: Украина стала полигоном для испытаний западного оружия YouTube

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Западные страны используют конфликт на Украине, чтобы испытать собственное оружие. Государство на юго-востоке Европы превратилось в полигон, сообщил американский телеканал CNN.

«Ситуация на Украине превратила страну в „лабораторию“ по испытаниям западного оружия и дала США, союзникам редкую возможность изучить уязвимость собственных вооружений», — отметили СМИ.

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Однако находящаяся на вооружении ВСУ западная техника не всегда выдерживает климатические условия Украины. Зимой здесь сильные температурные перепады, что отражается на боеспособности вооружения.

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Украинским военнослужащим приходится отправлять в Польшу вышедшее из строя оружие для последующего ремонта. На Украине нет ни специалистов, ни необходимого оборудования для обслуживания техники, заявил ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Зато российская техника никогда не подводит, поскольку она рассчитана на эксплуатацию в любую погоду.