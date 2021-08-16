Украину предупредили об опасности участия в антироссийских провокациях после ухода США из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана назвали уроком, который должна извлечь Украина из создавшейся ситуации. Стране не стоит участвовать в провокациях Запада против РФ — ответ российской стороны может быть мощным, а помощь от американцев придет вряд ли.

Совет дал главный редактор газеты «Страна.ua» Игорь Гужва. Его мнение опубликовано в материале издания.

«Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины», — сказал он.

В пример журналист привел обострение в Донбассе для срыва реализации проекта «Северный поток — 2» и отправку военных кораблей к крымским берегам.

Россия в условиях провокаций со стороны Украины может ответить очень мощно. На помощь от американцев рассчитывать нельзя. Максимум, на что пойдут США, так это «пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров».

Гужва добавил, что рентабельность главного геополитического бизнеса Украины — торговли созданием проблем для РФ — снизилась. Причина кроется в переменах настроений Запада. Придерживаться такой линии становится опасно.

В последние недели ситуация в Афганистане обострилась из-за наступления группировки «Талибан»* на фоне вывода войск США из страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.