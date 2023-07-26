Мир 26 июля 2023, 23:17 Украину предупредили в США о риске потерять всю армию Экс-советник Пентагона Макгрегор: новое наступление ВСУ приведет к полной потере армии РИА «Новости»

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Украинская армия тает на глазах. В случае продолжения контрнаступления она может потерять все оставшиеся подразделения. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинские войска исчезают на глазах. <…> Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены. Тогда у Киева ничего не останется», — заявил экс-советник.

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Полковник отметил, что солдаты ВСУ начали признавать, что не могут продолжать наступать. Численность украинской армии сильно сократилась из-за потерь, количество бойцов слишком мало, чтобы идти в контрнаступление.

Украинское контрнаступление привело к тому, что российская армия стала продвигаться по всей линии фронта. Макгрегор подчеркнул, что президент России Владимир Путин не стремится к эскалации, его решения направлены на то, чтобы избежать прямого конфликта с США или НАТО.

Австрийский полковник Маркус Райснер выразил уверенность, что причина массовой гибели украинских солдат на поле боя заключается в неопытности командиров ВСУ. Многих военных, прошедших обучение в странах НАТО, уже нет в живых.