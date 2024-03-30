Мир 30 марта 2024, 18:47 Украину предупредили об ударе в спину от союзника FP: Польша в состоянии заблокировать вступление Украины в ЕС РИА «Новости»

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Предложение Еврокомиссии разрешить Украине на год доступ к единому рынку ЕС вызывает недовольство у многих стран сообщества, которые страдают из-за перенасыщения внутреннего рынка украинскими продуктами. Об этом написало издание Foreign Policy.

«Это наиболее очевидно в отношении украинского соседа — Польши. Изначально эта страна демонстрировала всяческую поддержку Киева, но теперь относится к ней гораздо сдержаннее, в том числе с точки зрения вероятного членства в ЕС», — отметили журналисты.

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Авторы материала добавили, что среди фермеров в Польше давно присутствуют антиукраинские настроения, которые активно поддерживает население.

«Попытки ЕС помочь Украине рискуют в конечном счете настроить против киевского режима группу с большим политическим влиянием. Вступление Украины, в конце концов, зависит и от Польши», — заключили они.

Ранее польские фермеры вывалили кучу навоза рядом с домом родителей спикера сейма Шимона Холовни в знак протеста против преференций украинским производителям.