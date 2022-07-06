Украину предупредили об отказе Запада от помощи стране к осени

Украина может лишиться помощи Запада, если к осени ситуация не изменится в ее пользу. Страны начнут сворачивать поддержку, когда убедятся в невыгодности проекта.

Трудную судьбу украинской стороне предсказал таблоид The Daily Telegraph. В материале указано, что западным политикам чужда романтика, бескорыстная борьба за свободу других народов и их защита.

При отсутствии выгоды какого-либо проекта его предпочтут свернуть — именно это и грозит Украине. Военная и финансовая поддержка при дальнейшем отступлении ВСУ под напором ВС РФ потеряет смысл.

Коллективный Запад, отметили авторы статьи, уже начал понимать, что попытки помочь украинским властям бессмысленны. Армия Украины несет огромные потери, а запас простого в использовании оружия советского образца она почти исчерпала.

Проблемы возникли и из-за мобилизованных наспех украинцев, которые не способны быстро освоить использование высокотехнологичного западного оружия.

В США тем не менее пока что намерены и дальше поддерживать Украину, чтобы обеспечить ей «самые сильные позиции» на переговорах с Россией.