15 сентября 2023, 11:36
Украину предупредили о возможном ослаблении западной поддержки после выборов в Словакии
FT: итог выборов в Словакии может ослабить западную поддержку Украины
Результаты предстоящих парламентских выборов в Словакии могут ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Такой прогноз опубликовала газета Financial Times.
По данным издания, по итогам голосования у власти в Словакии могут оказаться партии с разной степенью симпатии к России. Хорошие шансы присоединиться к правительству есть у ряда популистских и ультраправых объединений, указали авторы статьи.
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«Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев», — отметила FT.
Опросы показали, что лидером гонки пока остается оппозиционная партия Smer экс-премьера Словакии Роберта Фицо. В предвыборной кампании он постарался сделать акцент на высокой цене, которую платят простые жители страны за помощь Украине.
Потенциальные партнеры Фицо по коалиции, партия «Республика» и Словацкая национальная партия, открыто выступают против помощи Украине, сообщил RT.
Недавнее исследование показало, что только четыре из девяти партий, которые, предположительно, окажутся в парламенте Словакии, все еще поддерживают антироссийские санкции.
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