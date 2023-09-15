Мир 15 сентября 2023, 11:36 Украину предупредили о возможном ослаблении западной поддержки после выборов в Словакии FT: итог выборов в Словакии может ослабить западную поддержку Украины Unsplash

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Результаты предстоящих парламентских выборов в Словакии могут ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Такой прогноз опубликовала газета Financial Times.

По данным издания, по итогам голосования у власти в Словакии могут оказаться партии с разной степенью симпатии к России. Хорошие шансы присоединиться к правительству есть у ряда популистских и ультраправых объединений, указали авторы статьи.

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«Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев», — отметила FT.

Опросы показали, что лидером гонки пока остается оппозиционная партия Smer экс-премьера Словакии Роберта Фицо. В предвыборной кампании он постарался сделать акцент на высокой цене, которую платят простые жители страны за помощь Украине.

Потенциальные партнеры Фицо по коалиции, партия «Республика» и Словацкая национальная партия, открыто выступают против помощи Украине, сообщил RT.

Недавнее исследование показало, что только четыре из девяти партий, которые, предположительно, окажутся в парламенте Словакии, все еще поддерживают антироссийские санкции.