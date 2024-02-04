Мир 04 февраля 2024, 20:16 Украину предупредили о снижении шансов на вступление в НАТО InfoBRICS: некоторые страны НАТО против вступления Украины в альянс РИА «Новости»

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Вероятность вступления Украины в НАТО стала снижаться, ведь ряд стран — членов организации выступили против подобного развития событий. На это указали в материале издания InfoBRICS.

«Это ясно показывает, что Украина для альянса — просто марионетка, которую никогда и не собирались включать в блок», — указали журналисты.

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По словам автора статьи, Словакия и Венгрия не только не хотят видеть Украину членом Североатлантического альянса, но и противятся регулярным поставкам западных вооружений в зону конфликта.

Власти США перевели внимание на урегулирование ближневосточного кризиса, поэтому принятие Украины в состав НАТО утратило свою актуальность. Поэтому положение украинских властей становится все более неустойчивым.

В последнее время страны — члены альянса все чаще выражают разные мнения по важным вопросам. Таким образом можно сделать вывод, что сейчас НАТО стал более разрозненным, чем когда-либо в своей истории, резюмировали обозреватели InfoBRICS.

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Украина не вступит в НАТО. По его мнению, многие члены Североатлантического альянса не согласятся на присоединение страны к блоку.