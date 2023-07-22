Мир 22 июля 2023, 23:52 Украину предупредили о скором уничтожении остатков ВСУ под Харьковом Полковник Макгрегор: ВС России скоро уничтожит остатки людских резервов ВСУ под Харьковом РИА «Новости»

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия скоро уничтожит остатки ВСУ под Харьковом. В своем блоге на YouTube он предположил, что это вполне может случиться в августе.

«Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии, которые будут перемолоты русскими точно так же, как и на Южном направлении фронта», — сказал американский офицер.

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По мнению Макгрегора, конфликт на Украине закончится, как только НАТО выйдет из республики и перестанет быть дестабилизирующим фактором у границ России. И в этом случае республика должна стать нейтральным дружественным государством Москве. И не примыкать ни к каким блокам, посчитал полковник.

Ранее полковник Макгрегор выразил уверенность, что Украина может избежать полного уничтожения, только если пойдет на переговоры. Чем дольше власти этой страны отказываются от диалога, тем большая потеря территорий им грозит.