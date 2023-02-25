Мир 25 февраля 2023, 03:45 Украину предупредили о шатком положении и неопределенном будущем Economist: будущее Украины висит на волоске из-за трудностей Запада freepik

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Украина находится в неуверенном положении из-за проблем, с которыми столкнулись американские власти и страны Европы. Такое мнение выразил британский журнал Economist.

«Большая часть мира пришла к выводу, что могущество Соединенных Штатов и их союзников ослабевает, в частности из-за ситуации в Афганистане и Ираке, из-за их роли в глобальном финансовом кризисе и смены правительств, страдающих от раздоров», — считает автор статьи.

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Он добавил, что именно по этой причине американские власти решили попытаться исправить ситуацию и «улучшить рейтинг» при помощи украинского конфликта. Тем временем, происходящее подвергает серьезным испытаниям западные страны — их единство и промышленный потенциал.

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Будущее украинского народа «висит на волоске» и, скорее всего, останется неопределенным в ближайшие годы, заключил обозреватель.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия станет одной из самых сильных стран мира после окончания конфликта на Украине, а Запад серьезно ошибся, когда решил выступить против.