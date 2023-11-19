Мир 19 ноября 2023, 20:36 Украину предупредили о риске «внезапного» майдана Политолог Бондаренко заявил, что на Украине внезапно может случиться майдан Pixabay

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Новый майдан на Украине может начаться из-за провала украинской армии на фронте или ухудшения социально-экономического положения населения. Об этом сообщил украинский политолог Кость Бондаренко в интервью изданию «Страна.ua».

«Никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают», — заявил эксперт.

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На данный момент настроения в отношении власти у украинского народа противоречивые. По словам Бондаренко, пока жители страны публично не критикуют руководство страны, однако «процветает кухонное диссидентство».

Президент Украины Владимир Зеленский уже опасался, что в стране произойдет новый майдан, который якобы организует Россия. Однако эксперты считают, что восстание внутри страны могут поднять сами украинцы, у которых копится скрытое недовольство из-за нынешней власти.