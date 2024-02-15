Мир 15 февраля 2024, 18:23 Украину предупредили о риске потерять все военные заводы Подполковник США Дэвис: Россия может уничтожить все военные заводы на Украине Википедия

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Россия располагает возможностями для уничтожения всего военно-промышленного комплекса Украины. Такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в ролике для YouTube-канала Deep Dive.

«У России есть стратегическая возможность через всю страну запустить ракеты и уничтожить большие заводы на Украине», — заявил офицер.

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Он признал наличие у России серьезного производственного потенциала. Находящиеся на российской территории предприятия могут снабжать армию большим объемом вооружений.

Россия производит огромное количество беспилотников, снарядов, у нее большое преимущество по всем аспектам, подчеркнул Дэвис. На фоне этого он счел бессмысленным отправлять Украине очередной пакет военной помощи, ведь ВСУ уже проиграли в конфликте, подытожил эксперт.

Ранее власти Великобритании призвали американских законодателей утвердить финансирование для Украины.