Мир 05 августа 2023, 14:26 Украину предупредили о риске потерять союзников из-за Зеленского The Telegraph сообщила о риске Украины потерять союзников из-за действий Зеленского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина может потерять ряд европейских союзников из-за действий президента Владимира Зеленского. Об этом в материале для газеты The Telegraph написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон.

«Многим лидерам Запада не нравится агрессивная риторика Зеленского на фоне провалов украинских военных в контрнаступлении», — сообщил он.

Реклама

По мнению автора статьи, Украина попала в довольно тяжелую ситуацию из-за ситуации на фронте, а также истерик Зеленского по поводу поддержки со стороны Польши и Великобритании.

«Украина начала игру с огнем. Как бы киевский режим ни был раздражен, он рискует лишиться своих союзников», — заключил Бреттон-Гордон.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин также предположил, что Зеленский потерял поддержку Запада после хамства в адрес главы британского Минобороны Бена Уоллеса и увольнения посла в Лондоне Вадима Пристайко.