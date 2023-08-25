Мир 25 августа 2023, 23:39 Украину предупредили о риске потери новых территорий Бывший разведчик США Риттер: Украина потеряет Харьков и Купянск РИА «Новости»

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Украина рискует потерять контроль над Харьковом в связи с неспособностью ВСУ продолжать сдерживать оборону. Об этом сообщил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — отметил он.

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Военный добавил, что ВСУ не смогут перехватить инициативу, поражение украинской армии неизбежно. Даже очередные поставки западных вооружений не спасут ситуацию в зоне боевых действий.

По словам экс-разведчика, подготовленная и снабженная Западом украинская армия практически уничтожена. Боевики ВСУ так и не достигли целей объявленного контрнаступления.

Ранее Скотт Риттер заявил, что подразделениям Украины придется отступить за Днепр. По его словам, бойцам киевского режима следует перейти к тактике мобильной обороны, но для этого у них не хватает ресурсов и оружия.