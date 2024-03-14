Мир 14 марта 2024, 15:08 Украину предупредили о риске потери новых территорий Полковник Рихтер: из-за ошибки Запада Украина может лишиться новых территорий РИА «Новости»

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Ситуация для украинской армии на поле боя ухудшается с каждым днем. Несмотря на поставки оружия со стороны Запада, ВСУ рискуют оставить новые населенные пункты. Об этом изданию SRF сказал военный эксперт полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.

По его словам, Западу стоит понять о соотношении ресурсов не в пользу Украины.

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«Приостановка американских поставок оружия существенно усугубляет положение. Это ставит перед Европой вопрос о возможностях по восполнению образовавшегося пробела», — сказал военный эксперт.

Он также подчеркнул, что недооцененными остались политические и экономические риски двойной стратегии — антироссийских санкций и поставок оружия для ВСУ.

Рихтер подчеркнул, что в этих условиях украинская армия после сдачи Авдеевки утратит контроль еще над несколькими крупными населенными пунктами.

Ранее западные СМИ уличили украинского президента Владимира Зеленского во лжи о темпах продвижения армии России.