14 марта 2024, 15:08
Украину предупредили о риске потери новых территорий
Полковник Рихтер: из-за ошибки Запада Украина может лишиться новых территорий
Ситуация для украинской армии на поле боя ухудшается с каждым днем. Несмотря на поставки оружия со стороны Запада, ВСУ рискуют оставить новые населенные пункты. Об этом изданию SRF сказал военный эксперт полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.
По его словам, Западу стоит понять о соотношении ресурсов не в пользу Украины.
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«Приостановка американских поставок оружия существенно усугубляет положение. Это ставит перед Европой вопрос о возможностях по восполнению образовавшегося пробела», — сказал военный эксперт.
Он также подчеркнул, что недооцененными остались политические и экономические риски двойной стратегии — антироссийских санкций и поставок оружия для ВСУ.
Рихтер подчеркнул, что в этих условиях украинская армия после сдачи Авдеевки утратит контроль еще над несколькими крупными населенными пунктами.
Ранее западные СМИ уличили украинского президента Владимира Зеленского во лжи о темпах продвижения армии России.
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