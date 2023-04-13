Мир 13 апреля 2023, 18:22 Украину предупредили о риске лишиться помощи США из-за отказа от переговоров с Россией Экс-советник Рейгана Дуг Бэндоу: Украина может остаться без помощи США и Европы U.S. Department of Defense

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Соединенным Штатам нужно объяснить Украине, что помощь Запада продолжится при условии, если она будет готова начать переговоры с Россией. Об этом бывший спецпомощник американского президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу написал в статье для издания The American Conservative.

«США следует дать понять, что украинским властям крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе они рискуют оказаться в состоянии боевых действий без помощи союзников в лице Америки и Европы», — отметил он.

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По мнению Бэндоу, Вашингтон должен четко определить свои обязательства, чтобы Украина находилась в реалистичных ожиданиях.

Он также заметил, что только урегулирование нынешнего конфликта станет важным шагом в перекладывании ответственности за оборону Европы на нее же саму.

«Это значит, что не нужно не вводить Украину в НАТО и не давать Киеву отдельной военной гарантии», — резюмировал обозреватель.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Киевом и Вашингтоном сложились прозрачные отношения в части предоставления оружия и финансовой поддержки.