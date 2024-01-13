Мир 13 января 2024, 10:47 Украину предупредили о прекращении поддержки со стороны США Политик Филиппо: США перестанут поддерживать Украину после пропажи своего оружия Christophe Gateau/dpa/globallookpress

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США откажутся от дальнейшей поддержки Украины из-за проблем с учетом переданного ей оружия. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети Х.

На этой неделе инспектор Пентагона Роберт Сторч признал, что военное ведомство плохо следило за отправкой оружия на Украину. По его словам, из общих поставок на 1,699 миллиарда долларов неучтенным остается более половины вооружения.

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«Это вынудит конгресс отказаться от поставок оружия Украине, тем более что это государство очень коррумпировано» — написал Филиппо.

Он добавил, что из-за пропажи американского оружия Франции тоже следовало бы отказаться от помощи украинским властям.

Руководство США заявило, что передало последний пакет помощи Украине, на который были деньги. Депутат Госдумы Леонид Ивлев не поверил в эти слова, отметив, что США умеют наводить туман.