Мир 03 января 2024, 08:07 Украину предупредили о предательстве Запада из-за успехов России Telegraph: Запад может отказаться от Украины из-за успехов России РИА «Новости»

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Западные государства откажутся помогать украинским властям на фоне серьезных успехов России. Об этом в материале для издания Telegraph написал журналист Роберт Кларк.

«Для Украины новый год рискует закончиться жесточайшим предательством Запада. На фоне провала в контрнаступлении, уходящего внимания мировых СМИ и возрождающегося российского государства», — отметил он.

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Кларк добавил, что западные политики начали активно сигнализировать об отсутствии возможностей экономической и военной поддержки Украины, а также недостатке терпения.

«Пока экономика Запада старается восстановиться после энергетического шока и пандемии, производство России уже превзошло Евросоюз», — заключил журналист.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон выразил мнение, что Штаты в ближайшее время сместят Владимира Зеленского с поста президента Украины.