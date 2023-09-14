Мир 14 сентября 2023, 00:33 Украину предупредили о потере Одессы Экс-разведчик США Риттер: подход ВС РФ к Одессе сыграет решающую роль РИА «Новости»

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Российская армия может при необходимости добраться до Одессы, что станет решающим моментом для Украины. Таким мнением бывший американский разведчик Скотт Риттер поделился в интервью YouTube-каналу Ask the Inspector.

«Когда россияне дойдут до Одессы, может они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт до того, как у нее заберут доступ к Черному морю, отрезая страну от него. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс», — сказал он.

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Аналогичную точку зрения выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, Россия при необходимости возьмет под контроль Одессу для завершения конфликта на Украине.

Ранее Риттер заявил, что на Западе начали разрабатывать новую стратегию. Европейцы поняли, что победа России в украинском конфликте неизбежна, поэтому теперь нужно минимизировать последствия поражения ВСУ.