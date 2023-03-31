Мир 31 марта 2023, 10:28 Украину предупредили о последствиях из-за рекордного кредита МВФ Economist: Украине дорого обойдется кредит по чрезвычайной программе МВФ РИА «Новости»

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Решение о выделении Киеву 15,6 миллиарда долларов Международным валютным фондом может дорого обойтись Украине из-за надбавок к процентам. Об этом сообщило издание The Economist.

Издание обратило внимание, что Украине придется выплачивать базовую ставку — 3,5%.

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«Каждый раз, когда она получает средства, фонд взимает еще полпроцента за административные расходы», — уточнило издание.

Кроме того, большое число набранных кредитов увеличивает надбавки, которые надо будет платить киевским властям.

По данным издания, МВФ анонсировал выделение Украине 15,6 миллиарда долларов по чрезвычайной программе. Этот заем попал в топ-7 по величине за 79 лет существования фонда.

Обозреватель обратил внимание, что займы Международного валютного фонда обходятся дороже, чем у других спонсоров.

Также Канада предоставит Украине кредит на 1,8 миллиарда долларов.