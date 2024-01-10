Мир 10 января 2024, 02:27 Украину предупредили о надвигающейся из-за США катастрофе Обозреватель WP Бут назвал прекращение помощи от США катастрофой для Украины Pixabay

Читать 360tv в

Прекращение поставок американской помощи станет катастрофой для Украины, заявил обозреватель Washington Post Макс Бут. По его словам, без дополнительного финансирования ВСУ ждет скорое поражение.

Бут отметил, что российская армия наращивает свои возможности, используя передовые установки и дроны. В сложившейся ситуации Украине нужна постоянная поддержка, которую Штаты не могут предоставить из-за нежелания конгрессменов.

Реклама

По мнению обозревателя, отказ от помощи Украине станет главным провалом американской внешней политики за последние 20 лет, сравнимым со вторжением в Ирак. Победа России ослабит позиции США и вызовет тревогу среди европейских членов НАТО.

С Бутом согласилась гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова. Она предположила, что поражение Украины символизирует конец глобального лидерства Штатов в мировой политике.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на передовой и не согласится на переговоры на чужих условиях. По его словам, Украину ждет потеря новых территорий.