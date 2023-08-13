13 августа 2023, 18:10
Украину предупредили о кошмарных последствиях атак на объекты в Черном море
The Independent: атаки ВСУ на объекты в Черном море могут вызвать новый конфликт
Атаки ВСУ на объекты в Черном море могут спровоцировать новый вооруженный конфликт с участием уже новых государств. На это указала колумнист The Independent, политолог Мэри Дежевски.
Дежевски придерживается версии о том, что украинские боевики идут на теракты из-за безуспешности своих контратак. Она задалась вопросом, «что случилось с контрнаступлением Украины» и «случилось ли оно вообще». Получить реальные данные сложно, в частности потому, что украинские медиаменеджеры в основном блокируют доступ СМИ к линии фронта, констатировала журналистка. По ее словам, точно известно только то, что контрнаступление началось позже и идет медленнее, чем предполагалось.
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Террористические атаки, благодаря которым Украина, видимо, пытается отыграться, могут только навредить ей же.
«Москва может принять более решительные ответные меры против Киева и западных регионов Украины», — назвала Дежевски еще один возможный вариант развития событий.
Накануне, после двух попыток атак ВСУ на Крымский мост, МИД России пообещал, что они не останутся без ответа.
Черное море
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