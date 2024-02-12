Мир 12 февраля 2024, 07:27 Украину предупредили о готовящемся наступлении Полковник СБУ Стариков: мобилизация на Украине приведет ВСУ к катастрофе Pxhere

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Российские войска готовятся к мощному наступлению на те участки фронта, где окажутся насильно мобилизованные украинские бойцы. Такое мнение в интервью YouTube-каналу «Да это так» выразил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

«[Российские военные] накапливают силы, <…>, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где они найдут „дырку“, слабое место», — сказал он.

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По его мнению, власти республики сами создадут все условия для прорыва обороны Вооруженных сил Украины. На фронт приведут неподготовленных мобилизованных, которых плохо обучат.

Как отметил полковник СБУ в отставке, новобранцы вряд ли буду знакомы с местностью и не захотят сражаться. Тот, кто «придумывает подобный маразм», может привести страну к катастрофе, резюмировал Стариков.

В интервью другому YouTube-каналу офицер заявлял, что смена руководства в украинской армии подорвала уверенность командиров в своем начальстве. По словам Старикова, офицерский состав на передовой увидел плохой сигнал в замене главкома.