Мир 24 декабря 2022, 22:40 Украину предупредили о «большой опасности» из-за огромных потерь ВСУ Генерал США Маккефф заявил о колоссальных потерях ВСУ РИА «Новости»

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В рядах украинской армии наблюдаются колоссальные потери, поэтому она находится в уязвимой позиции. Об этом американский генерал Барри Маккеффри заявил в интервью MSNBC.

«Украина несет огромные потери и находится в большой опасности», — сказал он.

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По мнению офицера, батарея зенитных ракетных комплексов Patriot, которую Соединенные Штаты отправят украинским военным, не сможет помочь Украине изменить ситуацию «на земле». Он напомнил, что российская армия значительно превосходит ВСУ в авиации и артиллерии.

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Маккеффри предположил, что баланс военных сил можно сравнять путем передачи ВСУ основных боевых танков США M1 Abrams и ракет типа «земля-земля» ATACMS.

Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, которая не способна вести полноценный бой с современными ракетами.

Украинские военные скоро получат на вооружение первый комплекс Patriot. США предоставили ПВО в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 850 миллионов долларов.