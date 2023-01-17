Мир 17 января 2023, 17:04 Украину предупредили о бесполезности ПВО против российских ракет Бывший советник президента Украины Соскин заявил о неуязвимости российских ракет перед ПВО Википедия

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Системы украинской противовоздушной обороны (ПВО) бесполезны против российских ракет, которые могут в любое время нанести удар по правительственным зданиям в Киеве. Такое заявление на своем YouTube-канале сделал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он подчеркнул, что угроза удара по офису президента Украины и другим правительственным зданиям со стороны Вооруженных сил России вполне реальна. Соскин заметил, что удары по Киеву показали, что окружавшая город система ПВО не способна обеспечить безопасность.

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«Оказывается, российские ракеты не сбивают. Вообще сбить их нельзя», — подчеркнул бывший советник президента Украины.

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Поставленные на вооружение российской армии гиперзвуковые ракеты «Кинжал» способны обойти все существующие системы ПВО. Об этом говорится в статье американского издания Popular Mechanics.

Авторы текста заявили, что оборонно-промышленный комплекс России достиг пика технологической революции. В список вооружений, способных преодолевать системы противовоздушной обороны, также внесли ракеты «Циркон» с собственной двигательной установкой и межконтинентальную ракету «Сармат».