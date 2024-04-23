Мир 23 апреля 2024, 07:27 Украину предупредили о бесполезности нового пакета помощи со стороны США Скотт Риттер: помощь Украине со стороны США не изменит ситуацию на поле боя РИА «Новости»

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Новый пакет военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

«Это вообще не изменит исход. Возможно, украинцы выиграют 10 или 20 дней, но это будет стоить им сотни тысяч жизней. Это ничего не изменит», — отметил он.

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Офицер указал на неудачное контрнаступление ВСУ летом прошлого года. Он напомнил, что США выделяли Украине 23 миллиарда долларов. При этом еще тогда у властей республики была боеспособная армия. А сейчас украинские войска не имеют необходимого количества личного состава для защиты. Риттер подчеркнул, что сколько бы ВСУ не выделили денег, это не прибавит им живой силы.

Российские войска перехватили инициативу, благодаря чему смогут диктовать свои условия в будущих переговорах. Американский конгресс же дает украинцам ложную надежду, резюмировал Риттер.

Как сообщило издание Politico, в новый пакет помощи войдет бронетехника. Также США включили туда средства противовоздушной обороны.