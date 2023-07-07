Мир 07 июля 2023, 21:40 Украину предупредили, что она не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе Советник по нацбезопасности Салливан: Украину не примут в НАТО по итогам саммита в Вильнюс

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Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который запланировали на 11-12 июля. Об этом на пресс-конференции заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

«Украина не присоединится к НАТО по итогам этого саммита», — подчеркнул он.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что для вступления в альянс необходимо соответствовать определенным требованиям. Украина их пока не выполнила.

Кирби напомнил, что страна пока что находится в состоянии конфликта. Он призвал сосредоточиться на том, чтобы киевский режим в нем преуспел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что блок покажет единство по вопросу вступления его страны в альянс на саммите в Вильнюсе.