07 июля 2023, 21:40
Украину предупредили, что она не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе
Советник по нацбезопасности Салливан: Украину не примут в НАТО по итогам саммита в Вильнюс
Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который запланировали на 11-12 июля. Об этом на пресс-конференции заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.
«Украина не присоединится к НАТО по итогам этого саммита», — подчеркнул он.
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что для вступления в альянс необходимо соответствовать определенным требованиям. Украина их пока не выполнила.
Кирби напомнил, что страна пока что находится в состоянии конфликта. Он призвал сосредоточиться на том, чтобы киевский режим в нем преуспел.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что блок покажет единство по вопросу вступления его страны в альянс на саммите в Вильнюсе.
США
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Украина
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