Мир 18 февраля 2024, 07:53 Украину предупредили, что Германия и Франция не дадут ей вступить в НАТО Global Times: Германия и Франция не дадут Украине вступить в НАТО РИА «Новости»

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Власти Германии и Франции не позволят Украине присоединиться к НАТО в долгосрочной перспективе, несмотря на подписанные соглашения о гарантиях безопасности. Об этом написала Global Times со ссылкой на китайского военного обозревателя Сун Чжунпина.

«Подписание пактов о безопасности с Францией и ФРГ создает прецедент, который потенциально побудит другие европейские страны последовать этому примеру», — отметил аналитик.

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Однако эти документы не означают, что украинские власти получат выгоду от коллективной обороны. По словам Чжунпина, в будущем два крупнейших государства ЕС все равно будут избегать конфликта с РФ.

С ним согласился еще один китайский эксперт — Цуй Хэн. Соглашения не налагают на ФРГ и Францию никакой ответственности. Европа будет держаться подальше от конфликта, поскольку у документа «нет значимого содержания», подытожил он.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц на полях конференции по безопасности в Мюнхене призвал другие страны ЕС подписать с Украиной соглашение о безопасности. При этом никто не стал раскрывать положения этого документа.