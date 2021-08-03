Украину предостерегли от попыток вернуть Крым

Украинский журналист и публицист Константин Кеворкян поставил под сомнение слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Крым вернется в состав этой страны. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он уверен, что правительство Украины мечтает отобрать Крым насильственным способом. Журналист добавил, что им не стоит этого делать, так как Россия даст отпор еще на подходе.

Публицист также отметил фразу Кулебы о том, что «Крым оказался в составе России не потому, что этого захотели жители Крыма, поэтому и вернуться в состав Украины он должен не потому, что этого захотят жители Крыма». По мнению Кеворкяна, это говорит о том, что случае теоретического возвращения Крыма в состав Украины, правительство странны будет применять к местными жителям репрессии и всячески нарушать их права.