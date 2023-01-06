Мир 06 января 2023, 01:02 Украину предостерегли от попытки захватить Запорожскую АЭС Член ВГА Запорожской области Рогов: попытки ВСУ захватить ЗАЭС будут жестко подавлены РИА «Новости»

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Запорожская АЭС является собственностью России, и все попытки украинской стороны ее захватить будут жестко подавлены. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинская сторона продолжает показывать свою террористическую сущность и шантажировать мир угрозой ядерной катастрофы. Запорожская АЭС является законной собственностью Российской Федерации и все попытки украинских боевиков ее захватить будут жестко подавлены», — заявил Рогов.

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На сегодняшний день только российская сторона может гарантировать безопасность ЗАЭС, отметил он. Власти Киева, по его словам, рассматривают объект исключительно как возможный плацдарм для наступления на Запорожскую область.

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Ранее президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что Украина обязана силой вернуть себе контроль над ЗАЭС, ведь создать зону безопасности на станции на сегодняшний день невозможно. Как заметил Котин, вернуть ЗАЭС под контроль украинских военных сейчас более реалистично.