Мир 19 января 2024, 14:56 Украину предостерегли от исторической ошибки в тактике боя Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк: активная оборона станет ошибкой ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Активная оборона без наступления ухудшит положение Вооруженных сил Украины на поле боя. Бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк призвал командование не уступать инициативу противнику, сообщила газета Financial Times.

Возглавлявший министерство с августа 2019-го по март 2020 года чиновник не одобрил выбранную украинским командованием и поддержанную союзниками тактику. Он заявил, что активная оборона навредит кампании и уменьшит шансы на победу. Загороднюк призвал сопровождать защиту позиций «наступательным компонентом».

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«[Сдерживание без наступления] станет ошибкой исторического масштаба. <…> По сути, это является передачей ему [противнику] инициативы», — сказал он.

Неназванный западный чиновник заявил журналистам, что активная оборона позволит ВСУ нарастить ресурсы, чтобы в 2025 году предпринять новую попытку контрнаступления. По его словам, украинские военные в ближайшие месяцы сосредоточатся на удержании оборонительных линий и исследовании слабых мест противника.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что дефицит боеприпасов вынудил армию перейти от наступления к сдерживанию. Он попросил у стран Запада больше снарядов.