19 января 2024, 14:56
Украину предостерегли от исторической ошибки в тактике боя
Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк: активная оборона станет ошибкой ВСУ
Активная оборона без наступления ухудшит положение Вооруженных сил Украины на поле боя. Бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк призвал командование не уступать инициативу противнику, сообщила газета Financial Times.
Возглавлявший министерство с августа 2019-го по март 2020 года чиновник не одобрил выбранную украинским командованием и поддержанную союзниками тактику. Он заявил, что активная оборона навредит кампании и уменьшит шансы на победу. Загороднюк призвал сопровождать защиту позиций «наступательным компонентом».
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«[Сдерживание без наступления] станет ошибкой исторического масштаба. <…> По сути, это является передачей ему [противнику] инициативы», — сказал он.
Неназванный западный чиновник заявил журналистам, что активная оборона позволит ВСУ нарастить ресурсы, чтобы в 2025 году предпринять новую попытку контрнаступления. По его словам, украинские военные в ближайшие месяцы сосредоточатся на удержании оборонительных линий и исследовании слабых мест противника.
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что дефицит боеприпасов вынудил армию перейти от наступления к сдерживанию. Он попросил у стран Запада больше снарядов.
ВСУ
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