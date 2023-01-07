Мир 07 января 2023, 12:56 Украину предложили принудить к миру силой Глава парламента Крыма Константинов: принудить киевские власти к миру можно только силой РИА «Новости»

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Власти Украины можно заставить соблюдать мирные соглашения только силой. Об этом заявил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зеленский и его банда уже настолько приспособились округлять свои состояния на войне, что для них день, даже час перемирия неприемлем, не говоря уже о прочном мире. К миру их можно только принудить силовым путем», — сказал он.

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Константинов подчеркнул, что отказ ВСУ от предложенного перемирия показателен: для киевских властей Рождество Христово — уже не праздник. Вместо него они почитают Вальпургиеву ночь.

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Власти Украины, добавил политик, все меньше маскируют свою сатанинскую сущность. При этом, по его словам, простые украинцы предпочитают покорно следовать на убой вместо того, чтобы взять осиновый кол.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уличил Украину в отсутствии человеческих ценностей за отказ от рождественского перемирия.