Мир 29 июня 2023, 18:57 Украину предложили принять в НАТО по упрощенной схеме Глава Минобороны Британии Уоллес: НАТО надо упростить процедуру членства для Украины РИА «Новости»

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НАТО необходимо упростить процедуру вступления новых членов, чтобы ускорить процесс присоединения к альянсу Украины, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, руководство блока должно двигаться навстречу этому процессу, сообщило РИА «Новости».

Во время совместной пресс-конференции с главой Минобороны Канады Анитой Ананд Уоллес заявил, что Великобритания выступает за ускоренную процедуру вступления Украины в НАТО. По его словам, подобные договоренности достигли на прошедшем саммите альянса в Бухаресте.

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«Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу. У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе», — подчеркнул Бен Уоллес.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Украина полностью интегрирована в НАТО. Политик уточнил, что специалисты альянса обучают бойцов ВСУ, а после завершения конфликта все будет наоборот — уже украинские военные якобы будут делиться опытом со своими североатлантическими коллегами.