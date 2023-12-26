Мир 26 декабря 2023, 04:08 Украине предложили искать военных наемников в Африке Политолог Бортник: Украине нужно искать военных наемников в Африке и Азии РИА «Новости»

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Украинская сторона будет вынуждена искать новых бойцов для армии в Африке и Азии. Об этом заявил руководитель института анализа и менеджмента политики на Украине Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.

«Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене», — сказал он.

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По словам политолога, в африканских и азиатских государствах Украина сможет нанять солдат с боевым опытом. Также в стране могут начать формировать «добровольческие бригады» из уроженцев Великобритании.

Ранее стало известно, что отсрочка от мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы. Это следует из пояснительной записки к мобилизационному закону в стране. Также отсрочку получат беременные женщины и матери, пребывающие в декрете до трех лет.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что насильно мобилизованные бойцы на Украине не хотят подчиняться приказам главы государства Владимира Зеленского. Армия страны страдает из-за острой нехватки людей в связи с большими потерями ВСУ.